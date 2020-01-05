На таможне длинные очереди: тысячи молдаван покидают страну на Рождество (ВИДЕО)

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На границах, в направлении на выезд из страны, образовались огромные очереди. Многие граждане решили воспользоваться выходными днями, чтобы отправиться в горы, навестить родственников или друзей за пределами Молдовы.

По данным Пограничной полиции, за последние 24 часа было зарегистрировано более 63 000 пересечений, из которых 36 000 пришлись на выезд из страны, пишет publika.md. На одном из самых популярных пунктов пропуска – Леушены – более 16 тысяч человек пересекли границу за последние сутки.

Чтобы облегчить процесс пересечения границы, было принято решение увеличить количество сотрудников на таможенных пунктах, а также открыть дополнительные полосы.