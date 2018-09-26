На тайное заседание столичной комиссии по строительству не пригласили состоящего в ней социалиста

Об этом сообщил он сам – мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов.

Так, он рассказал, что о созванном заседании Комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям социалисты узнали случайно. Более того, Одинцов отметил, что его, являющегося членом данной комиссии, никто не уведомлял о заседании и не приглашал на него.

– Заседание комиссии длилось минут 10. Что приняли – мы пока не знаем. Зато гостем в примэрии был сам Михаил Федорович. Герои дня тайного заседания комиссии – 4 либерала, демократ и независимый советник Штефаница, – рассказал социалист.

Напомним, ранее тайным проведением заседания комиссии и присутствием в примэрии дяди бывшего генпримара-либерала возмутился глава фракции ПСРМ Ион Чебан. Он предположил, что сегодня под контролем Гимпу у Кишинева снова что-то украли.