На своей волне: Что транслирует популярный молдавский канал во время заседания парламента

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Телеканал Moldova1, финансируемый из госбюджета, транслирует на данный момент концерт народных песен. Это происходит в тот момент, когда в парламенте проходит экстренное заседание с участием депутатов ПСРМ и блока «АКУМ».

Передача «Popas între generații», в рамках которой зрителям представлен концерт народных песен, транслируется на телеканале Moldova1 в этот важный момент, который войдёт в историю Молдовы. Отметим, что в эти минуты в парламенте 61 депутат избирает руководящие должности законодательного органа, после чего предстоит проголосовать за новое правительство. На сайте телеканала имеется только текстовая онлайн трансляция, в которой освещаются события в парламенте, передаёт cotidianul.md.

Стоит отметить, что компания Teleradio Moldova ежегодно получает более 100 млн леев из государственного бюджета на освещение важных событий в Молдове и мире.