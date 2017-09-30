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На свадьбу Зоти Гимпу принес букет «с иголками» (ФОТО)

На свадьбу Зоти Гимпу принес букет «с иголками» (ФОТО)

Депутат Либеральной партии связала себя узами брака с Владом Дурня. 

Торжество гремит в одном из столичных банкетных залов. Судя по всему, самым почетным гостем мероприятия стал партийный начальник Зоти, председатель Либеральной партии Михай Гимпу. На свадьбу он прибыл на личной машине вместе с супругой.

— Я принес букет роз с иголками, но не политическими. Пусть жизнь молодых будет длинной и здоровой, — пожелал лидер ЛП.

 

В числе гостей также депутаты Либеральной партии, близкие и друзья пары. Среди подарков молодоженам оказался молдавский флаг, а также акт объединения Бессарабии и Румынии.

В то время как одни гости прибыли на личных машинах класса «люкс», другие, по всей видимости, родственники жениха или невесты, прибегли к услугам автобуса — судя по всему, туристического.

Для росписи невеста выбрала классическое белое платье в пол с кружевным верхом и фату.

Алине Зотя 30 лет. Предложение руки и сердца она получила на своем юбилее в прошлом году. Пока не известно, взяла ли молодая жена фамилию своего мужа.

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