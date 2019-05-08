На суицид студентку ASEM-а могла толкнуть ссора с возлюбленным

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24-летняя уроженка Резинского района могла выброситься с 5-го этажа общежития ASEM после ссоры со своим парнем. Информацию подтвердил заместитель начальника Инспектората полиции Кишинёва Силвиу Мушук.

Как сообщила ранее пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, возлюбленный погибшей девушки отрицал, что между ними произошла ссора, пишет deschide.md.

Согласно данным полиции, на теле погибшей не было обнаружено следов насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.