23

На судью из Каушан было заведено уголовное дело

На судью из Каушан было заведено уголовное дело

Женщина подозревается в подделке собственной декларации о доходах.

Приказ о возбуждении уголовного дела в отношении Марии Цугуй отдал генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Тем не менее, он отказался сообщать, какую именно фальсификацию допустила судья, сказав лишь, что речь идет об очень больших суммах. Мария Цугуй также была отстранена от должности на время проведения расследования, пишет tv8.md.

Женщина стала судьей в 2012 году, став на 5 лет сотрудником каушанского суда. 5 декабря 2017 ВСП предложила ее на пост судью в Кишиневе, однако указ о ее назначении так и не был подписан.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md