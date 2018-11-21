На страже порядка: полиция задержала очередных хулиганов (ВИДЕО)

На страже порядка: полиция задержала очередных хулиганов (ВИДЕО)

Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы получили информацию из службы 112 о том, что на одной из улиц в секторе Чокана происходят беспорядки. Полицейские немедленно выехали на место происшествия.

Администратор заведения, в котором произошёл конфликт, рассказал сотрудникам полиции о группе молодых людей, которые отличались агрессивным поведением по отношению к другим посетителям. На просьбы полиции успокоиться молодые люди не реагировали. В результате на место происшествия прибыли сотрудники Fulger, которые задержали и сопроводили в полицию 4-х человек.

Задержанными оказались граждане в возрасте от 24 до 29 лет, уроженцы АТО Гагаузия. Им грозит наказание за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

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