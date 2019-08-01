На страже безопасности: полиция рекомендует родителям уделять детям больше внимания

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По данным полиции, 592 ребенка стали жертвами различных инцидентов с начала этого года. Только за последние 24 часа было зарегистрировано 4 случая, в которых пострадали дети.



Так, в Криулянском районе в результате взрыва гранаты на детской площадке погиб 10-летний несовершеннолетний. Ещё один несовершеннолетний находится в больнице в тяжёлом состоянии. В столичном секторе Рышкановка 4-летний ребёнок погиб после падения с шестого этажа.

Еще одна трагедия произошла в Рышканском районе: 11-летнюю девочку на велосипеде насмерть сбил автомобиль. В городе Леова 13-летняя несовершеннолетняя отправилась купаться на реку и утонула.

В данной связи полиция напоминает родителям о необходимости постоянного надзора за детьми и выступает со следующими рекомендациями:

Не оставляйте детей без присмотра;

Запрещайте детям играть на дорогах общего пользования или рядом с ними;

Учите детей переходить улицу только по “зебре” и только на зелёный свет;

Следите, чтобы дети не играли с опасными для жизни и здоровья предметами;

Не позволяйте детям, особенно маленьким, купаться без сопровождения взрослых.