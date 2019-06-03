На столичных улицах станет меньше троллейбусов и автобусов

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Учитывая конец учебного года, начиная с 1 июня, в Кишиневе будет ездить меньше троллейбусов и автобусов. Об этом говорили сегодня на оперативном заседании в примэрии.

В частности, обслуживать муниципий будут 288 троллейбусов, что на 8% меньше, чем в обычное время. А с 17 июня единиц транспорта будет еще меньше – 266. Причина – в снижении пассажиропотока, обычно фиксируемого в летнее время.

Количество автобусов также сократится, на 7 единиц, с 3 июня по 31 августа. Маршрут №5 будут обслуживать на 2 автобуса меньше, маршруты №2, 33, 39, 28 – на одну единицу меньше каждый, а маршрут №20 – также на одну единицу меньше, с сокращением маршрута до улицы Иона Крянгэ. В то же время с 17 июня двух единиц лишится автобус №26.

Кроме того, по выходным дня маршрут №31, связывающий Кишинев с пригородом Вадул-луй-Водэ, будет пополнен одной единицей транспорта. Всего жителей и гостей муниципия будут обслуживать 103 автобуса.