На столичных остановках появились электронные табло, информирующие о прибытии троллейбусов (ФОТО)

На столичных остановках появились электронные табло, информирующие о прибытии троллейбусов (ФОТО)

В столице был запущен пробный проект, оснащённый системой GPS, который будет информировать граждан о времени ожидания троллейбуса №30. Таким образом, пассажиры смогут в режиме реального времени отслеживать прибытие транспорта.

На сайте eway.md пассажиры смогут узнать, как скоро троллейбус, которого они ждут, прибудет на остановку. Данные будут дополняться и обновляться.

Одно из первых электронных табло такого рода появилось на остановке у коммерческого центра UNIC. На нём транслируется номер прибывающего троллейбуса, однако время ожидания не указано, пишет diez.md. На данный момент табло оповещает лишь о прибытии троллейбуса №30.

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