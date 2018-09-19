На столичной улице Заводской произошел пожар: один человек госпитализирован (ФОТО, ВИДЕО)

Пламя вспыхнуло сегодня вечером в цехе по производству пластиковых дверей и окон.

Согласно информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в службу 112 поступил в 17.05. На место происшествия были отправлены 6 пожарных расчетов, в том числе машина с лестницей.

Выяснилось, что огнем охвачена крыша здания. Люди из помещений были успешно эвакуированы, однако один человек получил отравление угарным газом и был госпитализирован.

Пожар был локализован в 17.46 и полностью ликвидирован в 18.50. По предварительным подсчетам, пламя уничтожило около 50 квадратных метров помещения. Причины возникновения возгорания предстоит установить позднее.