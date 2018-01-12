На столичной улице задержали наркомана с белым порошком в кармане (ФОТО)

Подозрительный мужчина был замечен рано утром на Буюканах полицейскими во время патрулирования.

Сотрудники правоохранительных органов попросили у него предъявить подтверждающие личность документы. Впоследствии при нем обнаружили небольшой сверток из фольги, в котором оказался белый порошок.

33-летний мужчина, оказавшийся жителем столицы, был препровожден в отделение полиции. Изъятый у него порошок будет подвергнут экспертизе, по результатам которой он может быть привлечен к ответственности за незаконный оборот наркотиков.