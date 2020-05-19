На столичной улице Пушкина появилась полоса для общественного транспорта и велосипедов: что нужно знать водителям

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Вчера на улице Пушкина в центре столицы появилась новая дорожная разметка – на проезжей части жёлтым цветом отмечена полоса, которая предназначена только для общественного транспорта и велосипедов. Вице-примар Кишинёва Виктор Киронда призывает водителей быть внимательными, так как полицейские будут патрулировать улицу и штрафовать нарушителей ПДД.

Что нужно знать водителям о выделенной полосе:

Разрешено пересечение полосы для поворота направо или для выезда из двора, но рекомендуется воздержаться от движения по этой полосе.

Строго запрещено парковать автомобиль или останавливаться на жёлтой полосе.

Запрещено парковаться или останавливаться на крайней левой полосе на определённых участках, где улица очень узкая.

Остановку для посадки/высадки пассажиров необходимо выполнять на левой полосе движения, как можно ближе к пешеходному переходу, чтобы избежать незаконного пересечения дороги пешеходами. Это касается и машин такси, которые ожидают пассажиров.

Парковка на улице Пушкина разрешена только в специально отведённых для этого местах. Любой другой вид парковки на улице Пушкина, в том числе у въездов во дворы, является незаконным и наказывается штрафом.

Полицейские будут патрулировать улицы и штрафовать водителей за незаконную парковку на улице Пушкина.

Стоит отметить, что полоса для велосипедистов появилась в Кишиневе впервые. Власти призывают водителей двухколесных транспортных средств использовать её, но быть предельно осторожными. Аналогичную разметку вскоре нанесут и на улице Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони.

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