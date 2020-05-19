На столичной улице Пушкина появилась полоса для общественного транспорта и велосипедов: что нужно знать водителям

Вчера на улице Пушкина в центре столицы появилась новая дорожная разметка – на проезжей части жёлтым цветом отмечена полоса, которая предназначена только для общественного транспорта и велосипедов. Вице-примар Кишинёва Виктор Киронда призывает водителей быть внимательными, так как полицейские будут патрулировать улицу и штрафовать нарушителей ПДД.
Что нужно знать водителям о выделенной полосе:
- Разрешено пересечение полосы для поворота направо или для выезда из двора, но рекомендуется воздержаться от движения по этой полосе.
- Строго запрещено парковать автомобиль или останавливаться на жёлтой полосе.
- Запрещено парковаться или останавливаться на крайней левой полосе на определённых участках, где улица очень узкая.
- Остановку для посадки/высадки пассажиров необходимо выполнять на левой полосе движения, как можно ближе к пешеходному переходу, чтобы избежать незаконного пересечения дороги пешеходами. Это касается и машин такси, которые ожидают пассажиров.
- Парковка на улице Пушкина разрешена только в специально отведённых для этого местах. Любой другой вид парковки на улице Пушкина, в том числе у въездов во дворы, является незаконным и наказывается штрафом.
- Полицейские будут патрулировать улицы и штрафовать водителей за незаконную парковку на улице Пушкина.
Стоит отметить, что полоса для велосипедистов появилась в Кишиневе впервые. Власти призывают водителей двухколесных транспортных средств использовать её, но быть предельно осторожными. Аналогичную разметку вскоре нанесут и на улице Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони.
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