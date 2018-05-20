На Старой Почте неизвестная похитила и обокрала первоклассницу

7-летнюю девочку похитили из одного из лицеев на Старой Почте, после чего ее нашли на улице Малая Малина на Телецентре. Инцидент произошел на днях в молдавской столице.

Согласно представленной информации, первоклассницу из лицея Джеорже Калинеску забрала неизвестная, пообещав девочке угостить ее мороженым. Спустя несколько часов девочку нашли прохожие, которые сообщили об этом в полицию.

Правоохранительные органы, в свою очередь, оповестили о случившемся родителей. Девочка дала показания, однако неясно рассказала обо всех обстоятельствах инцидента. Известно только, что неизвестная украла у первоклассницы мобильный телефон.

Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет medianews.md.