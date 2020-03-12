На спортивных и детских площадках города разместят листовки с информацией о профилактике коронавируса

На спортивных и детских площадках города разместят листовки с информацией о профилактике коронавируса

На спортивных и детских площадках в столице будут размещены листовки с рекомендациями по профилактике коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан.

Уважаемые родители!

Никакие меры, предпринимаемые властями, какими бы жёсткими или быстрыми они ни были, не принесут ожидаемых результатов, если мы не будем действовать сообща и не поддержим уже начатые действия.

В связи с этим прошу вас воздержаться от походов по магазинам без острой необходимости, от прогулок в людных местах. Не подвергайте риску детей.

Избегайте детских и спортивных площадок – накануне вечером я заметил, что они заполнены детьми. Безусловно, каждый родитель – взрослый человек и сам решает, как поступить, но к советам и рекомендациям специалистов следует относиться серьёзно и ответственно.

Берегите своё здоровье, здоровье своей семьи и окружающих людей.

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