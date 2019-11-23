На следующей неделе в Приднестровье пройдёт операция «Внимание: велосипедист!»

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В последнее время в Приднестровье участились дорожно-транспортные происшествия с участием двухколёсного транспорта. Только за последнюю неделю в таких ДТП пострадали три человека. Аварии произошли в городах Каменка, Рыбница и Тирасполь. Ещё одно подобное происшествие было в селе Парканы, к счастью, велосипедист отделался лишь ушибами.

В целях профилактики таких ДТП с 25 ноября в Приднестровье пройдёт операция «Внимание: велосипедист!». Под особым контролем на следующей неделе будут велосипедисты в состоянии опьянения, двухколёсный транспорт без катафотов и не оборудованный фонарями. Также будет обращено внимание на детей и подростков, которые должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

В Госавтоинспекции говорят, с начала года в дорожно-транспортных происшествиях травмы различной степени тяжести получили десять человек, управлявших велосипедами, один погиб. По вине владельцев двухколёсного транспорта произошло четыре аварии.