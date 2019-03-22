На следующей неделе в Молдову вернётся мороз, возможен снег

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Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Молдове похолодает. Ночью будет отмечаться температура ниже 0 градусов, а на севере страны может даже выпасть снег.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, температура воздуха начнёт снижаться, начиная со среды, и составит ночью 0..-2 градуса. Днём того же дня максимальная температура воздуха составит +8..+10 градусов. А в следующий четверг температура воздуха поднимется максимум до +6..+8 градусов.

Кроме этого, на следующей неделе, а точнее во вторник и среду, ожидаются осадки в виде мокрого снега, пишет tv8.md.