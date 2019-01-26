На следующей неделе в Молдову придёт потепление

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Морозные дни потихоньку сменяются более тёплыми. На следующей неделе граждан страны ожидают преимущественно плюсовые температуры. Ночью температура не опустится ниже нуля, а в течение дня показатели достигнут 4 градусов тепла.

На этих выходных всё ещё будет холодно. По всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега. Самые низкие температуры, как обычно, прогнозируют для северных районов страны, где столбики термометров в эти выходные опустятся до 7 градусов мороза, а в понедельник ночью — до -9°C. На юге страны дневные показатели составят 3 градуса тепла, передаёт tv8.md.

В течение следующей недели в Кишинёве температура не опустится ниже 0°C, а температурный максимум составит +4°C. В понедельник и вторник погода будет хмурой, а в середине недели ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега.