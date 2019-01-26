На следующей неделе в Молдову придёт потепление

На следующей неделе в Молдову придёт потепление

Морозные дни потихоньку сменяются более тёплыми. На следующей неделе граждан страны ожидают преимущественно плюсовые температуры. Ночью температура не опустится ниже нуля, а в течение дня показатели достигнут 4 градусов тепла.

На этих выходных всё ещё будет холодно. По всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега. Самые низкие температуры, как обычно, прогнозируют для северных районов страны, где столбики термометров в эти выходные опустятся до 7 градусов мороза, а в понедельник ночью — до -9°C. На юге страны дневные показатели составят 3 градуса тепла, передаёт tv8.md.

В течение следующей недели в Кишинёве температура не опустится ниже 0°C, а температурный максимум составит +4°C. В понедельник и вторник погода будет хмурой, а в середине недели ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md