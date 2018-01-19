На следующей неделе в Молдове столбики термометров опустятся до -17 градусов

Согласно прогнозам синоптиков, зима только начинается.

Так, если на этих выходных нас ждет небольшое потепление, то с понедельника снова ударят морозы. Дневной максимум составит -3…-5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.

Во вторник днем обещают -4…-6 градусов, а ночью температура воздуха составит -12 градусов Цельсия, сообщает realitatea.md.

В среду и четверг столбики термометров днем не поднимутся выше -8 градусов, а ночью жителям страны стоит приготовиться к -17 градусам.

Если в понедельник можно ожидать снег, то далее осадков не предвидится.

Ранее граждан призвали быть осторожнее в связи с образовавшимися сосульками на крышах.