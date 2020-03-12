На следующей неделе стартует ремонт подземки на Виадуке: как будет выглядеть и называться этот переход (ФОТО)

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Подземный переход на Виадуке будет отремонтирован. Работы начнутся на следующей неделе и продлятся три месяца. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Примария не потратит деньги из муниципального бюджета, отметил он. Это акт благотворительности для города от торгового центра «Shopping MallDova», который покроет все расходы.

– Будут отремонтированы лестницы, налажено освещение, будут созданы условия для людей с особыми потребностями, стены будут облицованы антивандальным материалом, а пол – отреставрирован, так как он выполнен из кусков гранита. Наше намерение реабилитировать подземные переходы основано на безвозмездной помощи и государственно-частном партнерстве, – подчеркнул градоначальник.

Отремонтированные подземные переходы будут носить названия крупных городов или стран. Так, подземный переход на Виадуке будет называться «Стамбул», другие реабилитированные объекты в столице обретут имена «Бухарест», «Москва», «Брюссель», «Тель-Авив», «Вена», «Баку», а внутри них будут изображены пейзажи этих городов, сообщил он.

– В ближайшем будущем мы намерены реабилитировать больше подземных переходов, чтобы они стали доступными и безопасными для граждан. Также я хотел бы отметить, что был завершен аудит, целью которого было определение возможностей для улучшения администрирования подземных переходов, где было обнаружено много нарушений. В данной области, – как, впрочем, и во многих других – мы обнаружили большие проблемы. Часть документов мы можем обнародовать, и они будут размещены на сайте примарии, – подытожил генпримар.