На следующей неделе синоптики прогнозируют дожди, а до праздников обещают и снег

На следующей неделе синоптики прогнозируют дожди, а до праздников обещают и снег

На следующей неделе по всей территории страны ожидаются дожди и высокая для этого периода температура воздуха. Всё это несмотря на то, что зимнее солнцестояние, произошедшее в воскресенье утром ознаменовало начало астрономической зимы, а до праздников синоптики ожидают снегопады.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 23 декабря, сохранится теплая погода, а температура воздуха в выходные дни составит +8+13ºС днем, и +3+8 º С ночью. Со вторника, 24 декабря, температура понизится, но все равно будет плюсовой. Дожди, которые пройдут в начале недели, продолжатся на севере страны и местами в центральных районах, иногда переходя в мокрый снег.

За годы наблюдений ГГС, самая низкая температура в декабре была зарегистрирована 28 числа 1996 года в Бельцах (-30,2 ºC). Соответственно, самая высокая температура в декабре была зафиксирована в Чадыр-Лунге, 5 декабря 2008 года (+18,9 ºC).

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