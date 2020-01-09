На следующей неделе президент выступит с новыми инициативами в поддержку граждан

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“Мы должны консолидироваться и больше не позволять, чтобы страна принадлежала каким-то группировкам по интересам. Политики должны приходить к власти не путем манипуляций и лжи, а на основании положительных результатов для граждан”. Об этом Игорь Додон заявил в интервью порталу “Трибуна”.

Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы государственные учреждения начали, наконец, эффективно работать для людей. По словам президента, именно этим – исполнением долга перед страной и гражданами – и будет заниматься в этом году правительство Кику.

– Граждане устали от пустых слов и стерильных заявлений в Facebook, от бессмысленных геополитических битв и дискуссий на тему идентичности. Люди хотят результатов, которые изменят к лучшему их жизнь. На следующей неделе я выступлю с новыми инициативами для населения, а если государственные учреждения будут работать сообща для их реализации, заверяю вас, что этот год станет поистине годом реконструкции страны, – отметил он.

Президент также добавил, что реализовать все эти инициативы до сих пор не представлялось возможным, так как их блокировала не только прежняя власть в лице ДПМ, но и правительство Майи Санду.

– Только после установления нового правительства осенью 2019 года мы смогли действительно начать развивать важные социальные проекты для граждан. То есть, проблема заключалась не в том, что этих инициатив не было, а в самолюбии или в эгоизме некоторых политиков. В этом году вы увидите, как правительство, которое занимается своим делом, трудится и не занимается политикой, способно изменить ситуацию к лучшему, – сказал он.

Напомним, что ранее по инициативе главы государства был принят целый ряд инициатив в поддержку населения. В их числе: индексация пенсий два раза в год вместо одного, увеличение размера пособий и числа их получателей, выделение единовременной помощи в размере 700 леев пенсионерам и получателям других выплат, размер которых не превышает 2000 леев в месяц и так далее.