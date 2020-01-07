На следующей неделе начнется регистрация кандидатов в депутаты по округу №38

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15 января начнется регистрация кандидатов на должность депутата по одномандатному округу №38 (Хынчешты). Она продлится до 13 февраля включительно.

После подачи документов кандидатами члены окружного избирательного совета должны будут вынести решение о регистрации в течение максимум 7 дней. Окончательный список кандидатов станет известен, позднее всего, 20 февраля. А если кандидат передумает и не захочет участвовать в выборах, отозвать свою кандидатуру он сможет до 29 февраля.

Напомним, должность депутата стала вакантной после того, как избранный по округу №38 демократ Александру Ботнарь отказался от мандата, став примаром Хынчешт, пишет tv8.md.