На следующей неделе начинается Пасхальный пост

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Православные христиане вступают в понедельник, 2 марта, в Пасхальный пост, – самый большой и самый строгий пост года.

По словам священника церкви Святого Иерарха Николая в Кишиневе Петра Сторожи, 1 марта – Воскресенье накануне поста. Его называют также воскресением прощения или изгнания Адама из рая, передаёт ipn.md.

– Пост – это не только ограничения в еде, в первую очередь, речь идет о молитве. Если поститься только ради еды, а не за грех, это только зря поститься, – сказал священник.

Пасхальный пост – самый длинный, и предвосхищает самое важное событие в истории христианства: “Воскресение Христово”. Пост длится семь недель, и на протяжении всего этого периода христиане призваны воздерживаться от всего вкусного. Отпущение на рыбу у христиан состоится 7 апреля, в день Благовещения, а также 12 апреля – в Вербное воскресенье.

В первую и последнюю недели Великого поста будут проводиться службы, кроме пятницы. Пасха отмечается в этом году 19 апреля.