На следующей неделе Ион Кику посетит Страсбург и Рим

У главы кабинета министров предстоит насыщенная повестка. О ней он рассказал на своей странице в соцсети.

Понедельник: поездка в Страсбург для встречи с Генеральным секретарем Совета Европы, Председателем Венецианской комиссии и Председателем Европейского суда по правам человека.

Вторник: встреча во Дворце Республики с бизнес-сообществом страны, где примут участие более 500 предпринимателей, а также высшее руководство страны. Подведение итогов года на заключительной встрече с послами, аккредитованными в Кишиневе. Заседание правительства для утверждения заключения по поправкам, внесенным депутатами в бюджетные законы, чтобы успеть до конца недели окончательно утвердить бюджеты на следующий год.

Среда: заседание правительства для утверждения важных социально-экономических проектов.

Четверг: поездка в Рим по приглашению премьера Италии, участие в саммите премьеров Центрально-Европейской инициативы.

Пятница: встречи с рядом потенциальных инвесторов; заседание с членами Торгово-промышленной палаты.

Суббота: поездка по районам.