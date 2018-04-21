На следующей неделе Додон предложит законодательно утвердить исторический флаг Молдовы в качестве национального знамени (ВИДЕО)

На следующей неделе Додон предложит законодательно утвердить исторический флаг Молдовы в качестве национального знамени (ВИДЕО)

Об этом глава государства заявил в рамках форума национальностей, который проходит сегодня в молдавской столице. 

– На следующей неделе я хочу выйти с инициативой, чтобы в Молдове появился и исторический флаг. Это есть во многих европейских странах и не только. Я хочу предложить, чтобы флаг Штефана чел Маре был историческим, – сказал он. 

Президент подчеркнул: речь не идет о замене действующего флага, триколора, а об использовании двух флагов в нашей стране – официального и исторического.

– Под этим флагом мы с вами живем все 26 лет независимости. Но если мы не будем чтить историю, не будем знать наши корни, у нас не будет будущего. Поэтому мы выступим с этой инициативой, – добавил он. 

Глава государства отметил, что даже если парламентское большинство, которое “боится своей тени”, не согласится с этой идеей, ее внедрят после выборов. В то же время президент предложит всем местным органам власти оба флага – государственный и исторический.

– Кто захочет – возьмет. Начнем с 300 примэрий, которые приняли декларации в защиту государственности Молдовы. В первую очередь им, – добавил он. 

Отметим, что Комиссия по геральдике уже одобрила эту инициативу президента.

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