На следующей неделе днем будет солнечно, а ночью – мороз

0

На следующей неделе днем ожидается солнечная погода, а ночью – мороз, переменная облачность с дождями по всей территории страны.

По прогнозам синоптиков в начале следующей недели погода прогреется до +10 °C, однако ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки. Эта тенденция сохранится и в ближайшие дни.

Во вторник и среду, 10-11 декабря, в северных и центральных районах страны ожидаются кратковременные дожди. На юге дожди возможны в субботу, когда осадки пройдут по свей территории страны.

Поскольку ночью будет мороз, гидрологи предупреждают об опасности, которую представляют ледяные образования на водоемах. Лед будет тонким, выход на него представляет опасность. В этой связи спасатели предупреждают население, особенно рыбаков-любителей, не выходить на зимнюю рыбалку. Также родители должны быть бдительными и запрещать детям играть у водоемов, пишет moldpres.md.

Специалисты отмечают, что в декабре повсеместно наблюдается отрицательная средняя месячная температура воздуха от -0,2°С на юге до -2,1°С на севере. Однако нередки случаи, когда в этом месяце средняя температура воздуха бывает положительной. Такие значения температуры в северных и центральных районах отмечаются в среднем один раз в 4 года, в южных – один раз в 2 года. Самым холодным за весь период инструментальных наблюдений на большей части территории республики был декабрь 2002 г., когда средняя месячная температура воздуха составила от -5,8ºС (Чадыр-Лунга) до -8,0ºС (Сорока). Теплее всего было в декабре 1960 г., средняя месячная температура воздуха в этом году колебалась по территории от +2,7ºС (Рыбница) до +5,8ºС (Тирасполь).