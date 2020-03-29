На следующей неделе дистанционное обучение проводиться не будет

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На следующей неделе, объявленной выходной для всех подразделений бюджетного сектора в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, процесс дистанционного обучения проводиться не будет как в государственных, так и в частных учебных заведениях всех уровней. Такой приказ издало Министерство образования, культуры и исследований в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.

Согласно распоряжениям комиссии, министерство также приостановило проведение республиканских олимпиад по учебным дисциплинам до 18 мая 2020 года. В то же время тестирование кандидатов перед национальными выпускными экзаменами, назначенное на 30 марта – 11 апреля, было отложено, о новых датах будет сообщено дополнительно.

Кроме того, во время чрезвычайного положения, в соответствии с распоряжениями Комиссии по ЧС, министерство продлило период приостановки процессов профессиональной подготовки дидактических и управленческих кадров, учебных мероприятий для детей и взрослых, предлагаемых юридическими лицами публичного или частного права.

В соответствии с положениями Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, министерство также приостановило многие культурные и спортивные мероприятия. Таким образом, для предотвращения распространения инфекции COVID-19 приостановление деятельности в учреждениях культуры (театрально-концертных учреждениях, музеях, библиотеках, домах культуры, творческих центрах) продлевается на весь срок чрезвычайного положения.

Кроме того, период приостановления организации и проведения спортивных мероприятий, тренировок, сборов и спортивных соревнований продлевается на весь срок чрезвычайного положения. Также запрещено заниматься спортом в общественных местах, парках, лесах, на игровых, спортивных площадках или в зонах отдыха, пишет moldpres.md.

С 17 марта по 15 мая на всей территории Республики Молдова объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19.