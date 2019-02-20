На скамье подсудимых в Брянске оказались лидеры международной наркобанды из Молдовы

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Брянский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов банды, в состав которой вошли граждане Молдовы. Их обвиняют в участии в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, подсудимые являлись членами международной преступной группы, созданной в 2012 году. В ее состав входили граждане Испании, Молдовы, Украины, Белоруссии, а также России, пишет gorod-tv.com. Банда занималась организацией бесперебойной поставки наркотиков из стран Европы в Россию.

Жители Молдовы, а также гражданин Испании стали организаторами этой преступной группировки. Они познакомились в местах лишения свободы в столице Португалии Лиссабоне. Первые аресты участников группы начались в 2012 году и продолжались до 2018 года. Некоторые уже получили сроки заключения, другие – находятся в международном розыске.

Первое слушание дела назначено на 5 марта.