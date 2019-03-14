На скамье подсудимых оказался молдаванин, совершивший в России около 40 преступлений (ВИДЕО)

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В Мордовии в Лямбирском районном суде продолжаются разбирательства по делу 33-летнего уроженца Молдовы Эльтона Лунева. Он обвиняется в дерзком похищении банкомата, установленного в магазине в селе Большая Елховка.

Как сообщает «ТелеСеть Мордовии», преступление было совершено еще 21 декабря 2013 года. Ранним утром Лунев вместе с шестью подельниками подъехал к торговой точке на микроавтобусе. Сообщники взломали входную дверь, выкорчевали банкомат, погрузили его в машину и скрылись.

Известно, что внутри устройства находилось порядка 1,8 млн рублей. Деньги мужчины достали с помощью молотка, гвоздодера, монтировки и еще ряда инструментов. Луневу впоследствии удалось длительное время бегать от правосудия.

По данным МВД Мордовии, молдаванин сменил фамилию и успел совершить на территории России еще 40 преступлений.