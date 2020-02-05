На широкую ногу: заграничные поездки Санду за 5 месяцев обошлись гражданам в более чем полмиллиона леев

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Критикует нынешнее правительство за “необоснованные” траты, когда сама опустошила госбюджет более чем на 500 тысяч леев. Речь идет о бывшем премьере, лидере ПДС Майе Санду. В прошлом году ее заграничные командировки обошлись гражданам в полмиллиона леев.

Санду совершила 9 командировок: в Румынию и Бельгию, которая обошлась примерно в 86 тысяч леев, в Украину (21 тысяча), в Германию (более 87 тысяч), еще раз в Бельгию (75 тысяч), в Литву (17 тысяч), в США (177 тысяч), снова в Румынию (примерно 10 тысяч) и, наконец, в опять в Бельгию (чуть более 92 тысяч). Данные приводит jurnal.md.

Что касается других премьеров, Павел Филип потратил в прошлом году на командировки чуть более 235 тысяч леев – в Брюссель и в Яссы. Ион Кику совершил 7 поездок: в Россию, Великобританию, Украину, Францию, Турцию и Италию. На них было потрачено более, чем вдвое меньше, чем на командировки Санду – 245 тысяч леев.