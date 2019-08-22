На Шерпенском плацдарме был установлен новый памятный знак в честь героев ВОВ (ФОТО)

На Шерпенском плацдарме был установлен новый памятный знак в честь героев ВОВ (ФОТО)

Вчера, 21 августа, на Шерпенском плацдарме появился новый памятный знак в честь героев Великой Отечественной войны, сражавшихся здесь весной и летом 1944 года. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил руководитель общественной организации «Русский историко-патриотический клуб» Алексей Петрович. 

Он также отметил, что торжественное открытие и освящение поклонного креста состоится 29 августа, в 11.00, в 75-ю годовщину победного окончания Ясско-Кишиневской наступательной операции. В связи с этим общественные организации «Русский историко-патриотический клуб» и «Август» приглашают всех желающих воздать почести погибшим героям-освободителям.

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