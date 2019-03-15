На севере страны специалисты по защите прав потребителей разъясняют клиентам их права

На севере страны специалисты по защите прав потребителей разъясняют клиентам их права

Сегодня, 15 марта, Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком проводит на севере страны информативно-консультативную кампанию, приуроченную ко дню защиты прав потребителей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, беседы с гражданами проводятся в коммерческих центрах Бельц, а также в государственном университете имени Алеку Руссо. В ходе кампании потребителям разъясняют права, которыми они владеют.

В Республике Молдова существует несколько законов и нормативных актов, которые соответствуют директивам Европейского сообщества и применяются в сфере защиты прав потребителей. Каждая сфера, которая вступает в контакт с гражданином Республики Молдова в качестве потребителя, имеет ряд правил, защищающих его права и экономические интересы.

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