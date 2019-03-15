На севере страны специалисты по защите прав потребителей разъясняют клиентам их права

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Сегодня, 15 марта, Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком проводит на севере страны информативно-консультативную кампанию, приуроченную ко дню защиты прав потребителей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, беседы с гражданами проводятся в коммерческих центрах Бельц, а также в государственном университете имени Алеку Руссо. В ходе кампании потребителям разъясняют права, которыми они владеют.

В Республике Молдова существует несколько законов и нормативных актов, которые соответствуют директивам Европейского сообщества и применяются в сфере защиты прав потребителей. Каждая сфера, которая вступает в контакт с гражданином Республики Молдова в качестве потребителя, имеет ряд правил, защищающих его права и экономические интересы.