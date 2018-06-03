На севере страны прошлась стихия: из-за сильного дождя улицы превратились в реки (ВИДЕО)

Пока в Кишинёве светит солнышко и почти ничего не предвещает дождя, на севере страны, по меньшей мере в Бельцах и Унгенах, прошелся целый ливень.

Жители северной Молдовы снимают и публикуют многочисленные ролики, на которых видно, что сильный дождь значительно уменьшил видимость, превратил улицы в реки, а деревья с недавно поспевшей черешней качаются с такой силой, что об урожае можно и забыть.

Тем не менее, осадки выпали на севере как раз кстати, потому что за несколько дней до этого в стране был объявлен жёлтый код в связи с низкой водностью, который будет действовать на всей территории республики до 11 июня. Примечательно и то, что в Молдове на данный момент действует жёлтый код в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Если верить прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Молдове сохранится тёплая погода – до +29 градусов. А дождь возможно пройдёт завтра и на юге, вновь не затронув центра страны.

Видео: protv.md, tv8.md