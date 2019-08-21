На севере страны пограничники конфисковали партию контрабандных товаров на 120 000 леев

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Гражданину Молдовы грозит штраф за партию товаров без документов о происхождении. Инцидент произошёл вчера вечером.

Сотрудники пограничной полиции остановили подозрительное транспортное средство возле села Медвежа Бричанского района. Для проверки был остановлен автомобиль Volkswagen Passat с молдавскими регистрационными номерами, за рулём которого находился житель села Котеля Бричанского района.

Мужчина отказался открыть дверь багажника, поэтому автомобиль был доставлен на штрафплощадку. В ходе досмотра на заднем сиденье и в багажнике были найдены коробки с обувью и другими товарами общей стоимостью около 120 тысяч леев.

Контрабандный товар, а также транспортное средство, были конфискованы до выяснения всех обстоятельств. 47-летнему нарушителю грозит штраф.