На севере страны пограничники конфисковали партию контрабандных товаров на 120 000 леев

На севере страны пограничники конфисковали партию контрабандных товаров на 120 000 леев

Гражданину Молдовы грозит штраф за партию товаров без документов о происхождении. Инцидент произошёл вчера вечером.

Сотрудники пограничной полиции остановили подозрительное транспортное средство возле села Медвежа Бричанского района. Для проверки был остановлен автомобиль Volkswagen Passat с молдавскими регистрационными номерами, за рулём которого находился житель села Котеля Бричанского района.

Мужчина отказался открыть дверь багажника, поэтому автомобиль был доставлен на штрафплощадку. В ходе досмотра на заднем сиденье и в багажнике были найдены коробки с обувью и другими товарами общей стоимостью около 120 тысяч леев.

Контрабандный товар, а также транспортное средство, были конфискованы до выяснения всех обстоятельств. 47-летнему нарушителю грозит штраф.

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