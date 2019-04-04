На севере страны по подозрению в выращивании и распространении марихуаны задержаны трое мужчин (ФОТО, ВИДЕО)

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На протяжении марта сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований оказали поддержку территориальным инспекторатам полиции в документировании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, этноботанических средств или их аналогов с целью отчуждения.

Как сообщает пресс-служба полиции, в результате проведённого расследования была выявлена незаконная деятельность группы людей, которая занималась производством и распространением марихуаны в северных районах страны. В ходе операции были задержаны трое мужчин в возрасте от 19 до 38 лет, проживающих во Флорештском и Рышканском районах. Примечательно, что ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Согласно материалам дела, мужчины культивировали коноплю, а затем её продавали потребителям. Полицейские провели несколько контрольных закупок, в результате которых было установлено, что один пакетик марихуаны продавался по цене 200 леев. В результате обысков в домах подозреваемых было найдено и изъято более 50 пакетиков (доз) марихуаны, денежные средства, полученные от продажи марихуаны, в сумме 150 евро и 3 700 леев, электронные весы и другие улики.

Трое мужчин были задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.