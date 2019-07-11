На севере страны ожидают богатый урожай пшеницы (ВИДЕО)

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На севере страны начался сбор урожая озимой пшеницы. Местные фермеры надеются получить около 5 тонн зерна с гектара. Урожай обещает быть богатым, вдвое больше, чем в прошлом году.

Сбор урожая пшеницы начался в одном из сельских хозяйств села Николаевка Фалештского района. Из более 2 000 гектаров пшеницы 560 гектаров засеяны озимой культурой, передаёт tvn.md.

– Урожай удовлетворительный. Мы думаем, что средний урожай хозяйства составит 4-5 тонн на гектар. По сравнению с прошлым годом, я думаю, что урожай будет лучше, поскольку пшеница выглядит хорошо, – считает главный агроном сельхозхозяйства села Николаевка.

Производители надеются продать пшеницу по хорошей цене.

– Желательно повысить стоимость пшеницы, так как мы постоянно несём потери этой культуры из-за заниженной цены. Было бы хорошо, если бы цены подняли, – отметил агроном.