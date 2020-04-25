На севере страны ликвидировали ОПГ, распространявшую наркотики (ФОТО, ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) пресекла деятельность преступной группы, члены которой сбывали наркотические вещества в Фалештах. В ходе обысков было обнаружено 4,5 кг наркотиков.

Было установлено, что из трех членов ОПГ в возрасте от 37 до 50 лет двое были ранее судимы. Группировка действовала с 2018 г.В рамках уголовного дела было проведено 6 обысков. В результате, помимо 4,5 кг изъятых наркотиков, были также найдены деньги, полученные в результате незаконной деятельности, мобильные телефоны, телефонные карточки, а также устройства для употребления наркотиков.

Один из членов группы был помещён под стражу сроком на 30 дней, в отношении двух других проводится расследование. В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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