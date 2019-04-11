На севере страны двое полицейских пообещали подсудимому смягчить уголовное наказание за 2 500 евро

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Офицеры Национального антикоррупционного центра северного региона задержали двух сотрудников Инспектората полиции, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что они получили взятку в размере 2 500 евро, пообещав взамен добиться смягчения уголовного наказания.

По словам осведомителя, подозреваемые потребовали у него деньги, утверждая, что у них имеются рычаги влияния на прокурора, который вёл это уголовное дело. Они убедили осведомителя, что смогут договориться о вынесении благоприятного для подсудимого приговора, а точнее о применении мер наказания, не связанных с лишением свободы.

На основании накопленных доказательств сотрудники полиции были задержаны на 72 часа, сообщает пресс-служба НАЦ. Если суд признает их виновными, то мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 10 000 условных единиц.