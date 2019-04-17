На севере Молдовы прошли обыски: полиция изъяла партию контрабандных сигарет (ФОТО)

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Сотрудники Северного регионального управления пограничной полиции провели обыски в домах троих граждан Молдовы, которые подозреваются в незаконной коммерческой деятельности. Мероприятия состоялись вчера, 16 апреля, после почти трёх месяцев наблюдения.

Правоохранителями были проведены обыски по четырём адресам в городе Липканы. Полицейские также проверили 1 транспортное средство и коммерческую площадь.

В результате мероприятий была обнаружена партия сигарет, на упаковке которых была наклейка с изображением магазинов Duty Free. Табачные изделия предназначались для реализации на рынках городов Липканы и Бричаны. Как выяснилось, они были привезены из Украины.

Задержанные мужчины в возрасте от 30 до 50 лет признали свою вину. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.