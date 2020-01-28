На севере Молдовы произошло сразу два серьёзных ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

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На трассе Кишинёв-Бельцы сегодня произошло два серьёзных ДТП. В результате одного из них пострадал человек.

Первая авария случилась вблизи села Корлэтень Рышканского района. Фура с металлом вылетела с трассы и перевернулась. Согласно предварительным данным, ДТП случилось из-за технических дефектов, передаёт deschide.md.

Вторая авария случилась после того, как водитель автомобиля марки Opel Zafira не справился с управлением. Машину занесло и она врезалась в отбойник. В результате ДТП пострадал 30-летний пассажир, его с многочисленными травмами доставили в Муниципальную больницу Бельц.

Обстоятельства аварий выясняются.