На севере Молдовы произошло сразу два серьёзных ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

На севере Молдовы произошло сразу два серьёзных ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

На трассе Кишинёв-Бельцы сегодня произошло два серьёзных ДТП. В результате одного из них пострадал человек. 

Первая авария случилась вблизи села Корлэтень Рышканского района. Фура с металлом вылетела с трассы и перевернулась. Согласно предварительным данным, ДТП случилось из-за технических дефектов, передаёт deschide.md.

Вторая авария случилась после того, как водитель автомобиля марки Opel Zafira не справился с управлением. Машину занесло и она врезалась в отбойник. В результате ДТП пострадал 30-летний пассажир, его с многочисленными травмами доставили в Муниципальную больницу Бельц.

Обстоятельства аварий выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md