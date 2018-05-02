На севере Молдовы будет создана система оповещения о чрезвычайных ситуациях

На севере Молдовы будет создана система оповещения о чрезвычайных ситуациях

В скором времени в Молдове может появиться интегрированная система раннего предупреждения на случай чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Нацинспекторат по чрезвычайным ситуациям. Осуществление данного проекта станет возможным благодаря сотрудничеству этого ведомства с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Цель проекта – оповещение о чрезвычайных ситуациях жителей сёл Дрепкэуць, Крива, Ширэуць и Липкань северной части страны, а также жители Черновицкой области Украины. Программа предусматривает установку систем оповещения в поймах реки Прут в Молдове и Черновцах.

Реализация проекта будет начата 5 июня.

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