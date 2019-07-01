На севере и юге страны прошли учения для сотрудников ГИЧС (ВИДЕО)

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Масштабные учения по гражданской защите прошли в Бельцах и Кагуле. По сценарию, на бельцком предприятии вспыхнул пожар.

Пожарные прибыли на место, чтобы погасить возгорание на складе готовой продукции. Спасатели оперативно эвакуировали работников предприятия и локализовали пожар в кратчайшие сроки. Также были “спасены” двое человек, которым врачи и сотрудники SMURD оказали медицинскую помощь. Целью данного мероприятия была подготовка сотрудников предприятия к правильному реагированию в случае ЧП.

В то же время, на молочном заводе в Кагуле по сценарию произошла утечка аммиака. Спасатели провели необходимые работы, чтобы устранить последствия аварии. Целью учений стала проверка возможностей и уровня подготовки экономических агентов, а также оценка возможностей подразделений ГИЧС.

Подобные учения по гражданской защите среди сотрудников ГИЧС организуются ежегодно.