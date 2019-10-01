На счету у виновной в аварии на Буюканах женщины пять уголовных дел, шесть месяцев тюрьмы и 43 протокола за нарушения ПДД

0

У женщины, которая спровоцировала вчера в секторе Буюканы ДТП с троллейбусом, нет водительского удостоверения. На её имя было составлено 43 протокола за различные нарушения дорожного движения и заведено пять уголовных дел. Также она провела шесть месяцев в тюрьме в Руске после того, как спровоцировала несколько аварий, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Исполняющий обязанности начальника Генерального инспектората полиции Георге Балан отметил на пресс-конференции, что 33-летняя женщина попала в поле зрения полиции еще в 2010 году, когда была привлечена к уголовному преследованию, но отделалась штрафом, передаёт moldpres.md.

– Во второй раз она была привлечена к уголовной ответственности 15 мая 2010 года. Находясь за рулем BMW, на пересечении улиц И. Крянгэ и Букурия ее остановил сотрудник правоохранительных органов для установления состояния опьянения. Тогда она также была оштрафована. Позже, 31 декабря 2016 года, сотрудники полиции остановили автомобиль Porsche на улице 31 Августа в Оргееве, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ее признали виновной, в связи с чем она получила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Однако наказание было отсрочено на три года. Затем женщина, также находясь за рулем автомобиля модели Porsche в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в другой автомобиль. 6 июля 2018 года женщину остановили сотрудники полиции и установили, что она управляла автомобилем без водительского удостоверения. В результате инцидента судебная инстанция приняла решение объединить в одно производство последние нарушения и приговорила женщину к шести месяцам лишения свободы, – сказал Балан.

На имя женщины, которая также является матерью несовершеннолетнего, составлено 43 протокола, большая часть из них: за вождение без ремня безопасности – 8 протоколов, несоблюдение дорожных знаков – 5 протоколов, а также превышение скорости без технической ревизии. Кроме этого, один раз она покинула место ДТП.

Руководство ГИП отметило, что техническое тестирование автомобиля модели Porsche уже было проведено и пострадавшие в аварии, а также свидетели будут заслушаны. Будет допрошена и водитель, которая в настоящее время находится в реанимации. Сотрудники полиции отмечают, что, по словам свидетелей, спидометр автомобиля Porsche показывал после аварии 130 км/час.

Сотрудники правоохранительных органов также сообщили, что в результате ДТП пострадали 28 человек, в том числе двое детей, а 33-летний мужчина, пассажир Porsche, скончался. Утром 1 октября в Больнице скорой помощи оставались 10 человек, пострадавших в аварии, в том числе водитель Porsche. Сотрудники полиции отмечают, что были взяты биологические анализы, которые покажут, находилась ли женщина в состоянии алкогольного опьянения. Если женщину признают виновной в аварии, в результате которой погиб человек, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ДТП, в результате которого один человек скончался и 28 получили травмы, произошел 30 сентября на пересечении улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу. Троллейбус въехал в толпу после того, как в него на высокой скорости врезался автомобиль модели Porsche Cayenne, за рулем которого находилась 33-летняя женщина.