На сайте НЦОЗ ежедневно будет обновляться информация о ситуации в связи с корью

На официальном сайте Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) появилась новая рубрика, в которой будет регулярно обновляться информация в связи с ситуацией эпидемии кори.

Так, на странице можно узнать о количестве заболевших на данный момент, количестве подтверждённых диагнозов и количестве людей с подозрением на корь. Кроме этого, на сайте можно найти обновлённую информацию о территориях, на которых были зарегистрированы случаи кори. Рубрику можно найти на сайте НЦОЗ, она находится с правой стороны в красной графе.

Согласно первой информации, которую предоставляет НЦОЗ, с начала года и до 21 августа в Молдове зарегистрировано 142 подтверждённых случаев и 63 с подозрением на корь. Только в августе было выявлено 168 случаев, из которых 105 – подтверждены, а 63 – с подозрением на корь. За последнюю неделю заболевание фиксировалось в Чадыр-Лунге, Вулканештах, Унгенах, Тараклии, Кагуле и Хынчештах.

Напомним, что корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцина против кори является комбинированной (ROR), включая в себя и вакцину против эпидемического паротита и краснухи. Её ставят в течение первого года жизни ребенка, в 6-7 и 14-15 лет. Вакцинация бесплатна для всех лиц. Государству она обходится по 45 леев за 1 дозу, тогда как лечение кори обходится приблизительно в 7 000 леев.

Напомним, что болезнь была ввезена из украинского города Болград, где какое-то время находился и контактировал с больными ребёнок из Молдовы. После этого, с симптомами заболевания, заражённый несовершеннолетний посещал лагерь в Унгенском районе. Примечательно, что среди первых заболевших были дети, которые не получили вакцину от кори. Минздрав вводит срочные меры по борьбе с эпидемией. Так, было объявлено, что в Гагаузии 1 сентября ни один ребёнок не переступит порог школы, не предъявив сертификат о вакцинации.