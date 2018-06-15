На сайте Кремля появились детали участия Додона в открытии чемпионата мира по футболу (ФОТО)

На сайте Кремля появились детали участия Додона в открытии чемпионата мира по футболу (ФОТО)

Глава молдавского государства принял участие в церемонии открытии спортивного состязания по личному приглашению Владимира Путина. 

Как видно на снимках, опубликованных на сайте Кремля, в перерыве между таймами Игорь Додон пообщался со своим российским коллегой, а также с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, премьером Армении Николом Пашиняном и коллегами из других стран.

Ранее Додон выразил уверенность, что вчера вся Молдова болела за команду России.

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