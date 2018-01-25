На Рышкановке затруднено движение из-за столкнувшихся авто (ВИДЕО)

На место происшествия прибыл экипаж полиции.
Около часа назад в столичном секторе Рышкановка на улице Киевская произошло ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись. Одну из машин в результате удара отбросило на тротуар.
Пока не известно, есть ли пострадавшие. На место аварии прибыл для выяснения всех обстоятельств экипаж полиции.
В связи с ДТП на данном участке дороги затруднено движение.
Ранее в Кишиневе машина вылетела на тротуар, уходя от столкновения с нарушителем.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki