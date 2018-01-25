205

На Рышкановке затруднено движение из-за столкнувшихся авто (ВИДЕО)

На Рышкановке затруднено движение из-за столкнувшихся авто (ВИДЕО)

На место происшествия прибыл экипаж полиции.

Около часа назад в столичном секторе Рышкановка на улице Киевская произошло ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись. Одну из машин в результате удара отбросило на тротуар.

Пока не известно, есть ли пострадавшие. На место аварии прибыл для выяснения всех обстоятельств экипаж полиции.

В связи с ДТП на данном участке дороги затруднено движение.

Ранее в Кишиневе машина вылетела на тротуар, уходя от столкновения с нарушителем.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md