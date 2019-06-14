На Рышкановке задержали молодых людей, подозреваемых в краже аккумуляторов (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали трёх молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет из Яловенского и Каларашского районов по подозрению в краже аккумуляторов. Задержанные ранее привлекались к ответственности за кражу, нанесение телесных повреждений и за разбой.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 8 июня сторож базы с техникой в коммуне Ставчены обратился в полицию и сообщил, что неизвестные украли аккумуляторы грузовиков. На место происшествия прибыла оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленники проникли на территорию базы путём свободного доступа и украли 8 аккумуляторов, после чего скрылись с места преступления на автомобиле марки Opel. Сумма причинённого ущерба составила 40 000 леев.

В результате предпринятых мер подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Их сопроводили в Инспекторат полиции, чтобы провести допрос. Молодые люди признали свою вину.

Задержанных поместили под стражу на 30-дневный срок. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на 4 года.