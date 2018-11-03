На Рышкановке вновь открывается сезонная ярмарка

На Рышкановке вновь открывается сезонная ярмарка
Сельскохозяйственный рынок, на котором можно будет купить сезонные овощи и фрукты, будет организован сегодня, 3 ноября, в столичном секторе Рышкановка. Он разместится на улице Мирон Костин между Московским проспектом и улицей Николая Димо. 

Жители и гости столицы смогут приобрести на ярмарке фрукты и овощи по доступным ценам. В прошлые недели в ярмарке на Рышкановке приняли участие около 40 производителей Молдовы.
Ярмарка откроется в 09.00 и будет работать до позднего вечера.
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