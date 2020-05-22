На Рышкановке ведётся ремонт участка улицы, который намеренно блокировали (ФОТО)

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После того, как в конце апреля текущего года участок улицы С. Рэдэуцану между улицами Буковина и Н. Димо блокировали несколько раз, на этой неделе этот отрезок дороги начали ремонтировать. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, рабочие вывезли мусор и сняли слой старого асфальта, который находился в плачевном состоянии. Дорогу посыпали щебнем и установили бордюры. Сегодня участок площадью 650 кв.м. будет заасфальтирован. Улица С. Рэдэуцану может стать окружной артерией, которая позволит объезжать улицы Каля Орхеюлуй и Н. М. Спэтару.

– Мы не потерпим, чтобы некоторые жители ограждали и незаконно присваивали участки, дороги и зеленые насаждения муниципия. Во всех подобных ситуациях доступ будет обеспечен в интересах населения, – написал Чебан.

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